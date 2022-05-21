Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu

Bayburt Üniversitesinin beşincisini düzenlediği Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri ikinci haftasında da hız kesmeden devam ediyor. Şenliklerin on ikinci günü; genel mezuniyet töreni, mevlit programı, birim mezuniyetleri ve konser etkinlikleriyle tamamlandı.

BAYBURTGÜNDEM- Günün ilk programı Bayburt Üniversitesi Mezuniyet Töreni oldu. Düzenlenen tören ile üniversite 2021-2022 akademik yılı mezunlarını büyük bir gurur ve coşkuyla uğurladı.

Bâbertî Külliyesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet programına Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Ramazan Yiğit, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Mahir Kadakal, Genel Sekreter Nazmi Karabulut, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri ile basın mensupları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni mezun öğrenciler adına yapılan konuşmalar ve protokol konuşmaları ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Türkmen, Bayburt Üniversitesinin artık kendi kendine yetebilen bir üniversite halini aldığını vurgulayarak 2008 yılında kurulan ve bu anlamda genç bir üniversite olan Bayburt Üniversitesinin akademik ve fiziki anlamda da her geçen yıl büyüdüğüne dikkat çekti. Salgın süreci nedeniyle uzun zamandır düzenlenmeyen Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinin bu yıl birçok farklı etkinlikle gerçekleştirildiğinin altını çizen Rektör Türkmen, “Şenliğimizi, öğrencilerimizi memnun edecek şekilde ve onların da sürece bizzat katılımıyla organize ediyoruz. İçinde kültür, spor, sanat aktivitelerinin yanında bilimsel çalışmalarında yer aldığı bahar şenliğimizi mezuniyet programlarımızla nihayete erdireceğiz. Alanlarında donanımlı, evrensel ve kültürel değerlerimizi benimsemiş yeni bireylerin yetişmesi hedefiyle eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bayburt Üniversitesi olarak akademik başarıyı her zaman ön planda tutuyoruz. Süreç boyunca öğrencilerini yakından takip eden bir üniversite olarak, alanında söz sahibi hocalarımızla mezunlar vermeye ve öğrencilerimizi meslek hayatına hazırlamaya gayret ediyoruz. Mezun olan bütün öğrenci kardeşlerimi ve muhterem ailelerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık eylesin.” dedi.

Rektör Türkmen’in ardından kürsüye gelen Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci ise konuşmasında “Bugün Bayburt Üniversitesi yöneticileriyle, akademik ve idari kadrosuyla, öğrencileriyle gurur kaynağımızdır. Bugün bu mezuniyet programında olmaktan mutluluk duyuyorum. Mezun olan bütün öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Mezuniyet programın hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Epcim ise “Sevgili öğrenciler sizlerle gurur duyuyoruz. Bundan sonraki yaşantınızda hepinize muvaffakiyetler diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Ayrıca, şenliklerle birlikte bu mezuniyet programının düzenlenmesi ve şehrimize sundukları katkılarından ötürü başta Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyorum.” dedi.

Konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından; fakülte ve meslek yüksekokullarda derece elde eden öğrencilere plaket ve başarı belgeleri takdim edildi.

Mezuniyet töreni, toplu fotoğraf çekimi ve öğrencilerin büyük bir coşkuyla keplerini havaya atmasının ardından sona erdi.

Etkinlikler çerçevesinde ayrıca Üniversite camisinin yapımını üstlenen Merhum Mustafa Köseoğlu’nun ölüm yıldönümü anısına bir Mevlid-i Şerif programı da düzenlendi. Baberti Külliyesi Mustafa Köseoğlu Camii’nde, cuma namazı öncesinde düzenlenen mevlit programına, Bayburt Üniversitesi personeli, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Mevlit programı öncesinde cemaate gül suyu ile lokum ikram edildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programı, edilen duaların ardından sona erdi. Mevlit programının ardından ise Kültür Merkezi yemekhanesinde Merhum Mustafa Köseoğlu anısına bir de yemek ikramı gerçekleştirildi.

Etkinlikler, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu ve Busenaz Sürmeneli Kapalı Spor Salonunda düzenlenen birim mezuniyet törenleri ile devam etti. Sırasıyla; Aydıntepe Meslek Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, Demirözü Meslek Yüksekokulu, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi mezuniyet programları da yoğun katılımla ve coşku ile kutlandı.

Günün son etkinliği ise Grup Arpej’in sahne aldığı konser oldu. Kendine has tarzıyla şarkılarını seslendiren Grup Arpej, konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler ise oldukça eğlenceli vakit geçirdiler. Konser sonunda kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti ifade eden Grup Arpej üyeleri ayrıca bu güzel etkinlikte emeği geçenlere de teşekkürlerini ilettiler.