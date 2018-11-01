Bayburt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün 1. Sınıf öğrencileri için düzenlediği geleneksel Baret Giydirme Merasimi, ikinci kez gerçekleşti. Törende baretlerini giyen çiçeği burnunda öğrenciler, geleceğin mühendisleri olarak bu sembolik unvanın hakkını vereceklerini söylediler.
Gökhan Budak Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Uçurum, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fahri Uluç Özbayoğlu, Bölüm öğretim üyeleri ve genç mühendis adayları katıldı.
Programda yapılan sunumlarda İnşaat Mühendisliği Bölümünün 2009 yılında ilk öğrencilerini aldığı, 2013 – 2018 yılları arasında ise toplam da 584 mezun verdiği belirtildi. Dekan Bayraktar, 1. Sınıf öğrencisi 110 genç mühendis adayına baretleri giydirerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.
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