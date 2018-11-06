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Bayburt Üniversitesi’nde ‘Açık Kapı’ Buluşmalarının İlki Gerçekleşti

Öğrenci odaklı yönetsel anlayış çerçevesinde ‘açık kapı’ politikası uygulayan Bayburt Üniversitesi’nde, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve öğrenciler bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Bayburt Üniversitesi’nde ‘Açık Kapı’ Buluşmalarının İlki Gerçekleşti
06 Kasım 2018 Salı 14:16

Yeni nesil üniversite olma yolunda hızla ilerleyen Bayburt Üniversitesi, öğrencilerin üretkenliği üzerine kurulu eğitim vizyonunu idari süreçlere entegre etti. Öğrenciler ile üst yönetim arasında doğrudan bağlar kurmak amacıyla planlanan ‘Açık Kapı’ buluşmalarının ilkinde, çok sayıda öğrenci Rektör Coşkun’u makamında ziyaret ederek düşüncelerini aktarma imkanı buldu. Öğrenciler ile karşılıklı konuşmanın bakış açılarını ve yönetim yaklaşımlarını diri tuttuğunu dile getiren Coşkun, ilk buluşmanın oldukça verimli geçtiğini ve sosyal sorumluluk anlamında bazı proje fikirlerinin öne çıktığını söyledi. Coşkun, öğrencileri anlamanın yolunun onlara ilk ağızdan ulaşmak olduğunu belirterek, sohbet esnasında birçok sorun tespit ettiklerini, çözüm önerilerini masaya yatırdıklarını, beklentilerin ve uygulanma önerilerinin haritasını çıkardıklarını ifade etti. Coşkun, keyifli ve ilginç fikirlere vesile olan Açık Kapı görüşmelerinin geleneksel hale getirileceğini ve tüm öğrencilerin katılımına açık olduğunu aktardı.

Çeşitli gruplar şeklinde Coşkun’a görüşlerini sunma fırsatı bulan öğrenciler ise, buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Öğrenciler, samimi bir yaklaşım ve özveriyle gerçekleşen buluşmadan dolayı Coşkun’a teşekkür ettiler. 

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