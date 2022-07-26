Bayburt Üniversitesi YÖKAK 2022 Kalite İzleme Sürecini Tamamladı

Bayburt Üniversitesinin entegre kalite yönetim sistemi çalışmaları çerçevesinde sürekli iyileştirdiği ve tam katılımlı hale getirmeyi hedeflediği kurumsallaşma çalışmaları, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendirme Takımı tarafından izlendi. İzleme sürecinde kalite çalışmalarının güçlü yönlerinin sürdürülebilirliği üzerine teşhisler ve geliştirme önerileri paylaşıldı.

BAYBURTGÜNDEM- YÖKAK tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme süreçleri kapsamında gerçekleşen 2022 izleme süreci, Değerlendirme Takımının Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'i ziyaretiyle başladı. Başkan Prof. Dr. Elif Çepni, akademik değerlendiriciler Prof. Dr. Senar Aydın, Doç. Dr. Aytaç Aydın ve öğrenci değerlendirici Hayrunnisa Koç, daha sonra Kalite Koordinatörlüğü temsilcileri ile kalite süreçlerine ilişkin güçlü yönlerin devamlılığı ve geliştirmeye açık yönlerdeki iyileştirme faaliyetleri hakkında toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Takım Başkanı Prof. Dr. Çepni, ziyaretlerinin bir değerlendirme ziyareti olmadığının altını çizerek farklı üniversitelerden bakan uzman gözlerin iyileştirmeye yönelik iyi niyetli önerilerini paylaştığı bir izleme süreci olduğunu ifade etti. Toplantıda kalite başlıklarındaki faaliyetlere dair sunum yapan Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Bayraktar, bir önceki izleme sürecinden bugüne dek kat edilen olumlu mesafeleri kanıtlarıyla aktardı. Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ile ilgili Daire Başkanları da yetki alanları üzerine bilgi paylaştı.

Kalite Koordinatörlüğü ile görüşmeleri sonrasında Rektör Türkmen'in başkanlığındaki senato ile toplantı gerçekleştiren Değerlendirme Takımı, yönetsel süreçlerin işleyişini gözlemledi. Rektör Türkmen, entegre kalite yönetim sistemi ve diğer süreçlere ilişkin yaptığı sunumda, temel değerler ve bu değerlerin sahada pratiğe dönüşümü arasındaki stratejik dengenin altyapı ve üstyapı boyutunu anlattı. Değerlendirme Takımının izleme ziyaretini önemli bulduklarını belirten Rektör Türkmen, kalite sürecinde ölçülebilir verilere dayanan bir denetim ve değerlendirme sisteminin başarının ön şartı olduğunı vurguladı. İç ve dış değerlendirme odakları arasında bir eksen kurarak güçlü kalite altyapısı hedeflediklerini söyleyen Rektör Türkmen, nitelikli ve tarafsız değerlendirmeleri için Değerlendirme Takımına teşekkür etti. Değerlendirme Takımının izleme sürecine ilişkin raporu ilerleyen aylarda Üniversitemizle paylaşılacağını bildiren Rektör Türkmen, sürekli iyileştirme çalışmaları sayesinde bir sonraki izleme sürecine daha sistemli bir kalite tasarımı ile gireceklerini dile getirdi.