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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen Çevrim İçi Kongreye Katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Uluslararası İmam Rıza Üniversitesi tarafından düzenlenen kongreye uzaktan bağlantı yöntemiyle katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen Çevrim İçi Kongreye Katıldı
18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:50

BAYBURTGÜNDEM- Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İran Uluslararası İmam Rıza Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Serbest Zaman Kongresine davetli konuşmacı olarak katıldı. Rektör Türkmen kongrede bir de "A lifelong sport practice; Turkish nursery homes Bocce league Project “Ömür Boyu Sürecek Bir Spor Pratiği; Türk Huzur Evleri Bocce Ligi Projesi " başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Ulusal ve uluslararası spor alanında oldukça deneyimli olan Rektör Türkmen, katıldığı kongrede; federasyon tarafından yürütülen çalışımların yanı sıra Türk Çocuk Yuvaları Bocce Ligi Projesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Sporun birleştirici gücünden bahseden Rektör Türkmen ayrıca sporun önemi, sporda iletişim kurma, sporun faydaları, halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve spora özendirilmesi faaliyetleri, zaman yönetiminin önemi, fiziksel aktivite ve spor ilişkisi, rekreasyon alanların kullanımı ve önemi gibi konularda da katılımcılara bilgi paylaşımında bulundu.

Uluslararası İmam Rıza Üniversitesi tarafından organize edilen kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Türkmen, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

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