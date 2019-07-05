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Bayburt Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Bayburt Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Bayburt Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu
05 Temmuz 2019 Cuma 16:40

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak Fakülte ve Enstitü kurulması ile bazı yüksekokul ve enstitülerin kapatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bayburt Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.  

Ayrıca, Bayburt Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

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