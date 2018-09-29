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Bayburt Üniversitesi Modern Kampüse kavuşuyor..

Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberinde Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile Üniversitenin Baberti Külliyesi yerleşke alanında incelemelerde bulundu.

Bayburt Üniversitesi Modern Kampüse kavuşuyor..
29 Eylül 2018 Cumartesi 16:06

Kampüs içi yollar, çevre düzenleme çalışmaları, Kütüphane, Sosyal Yaşam Merkezi, Kapalı Spor Salonu ve Cami inşaatında incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’dan bilgiler aldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Bayburt’un muntazam bir üniversite kampüsüne sahip olacağını ifade eden Vali Pehlivan, Bayburt Valiliği olarak çalışmalara gereken desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Vali Pehlivan incelemeleri kapsamında yapımı devam eden yaşam merkezini de ziyaret etti. İçerisinde yer alan eğlence ve sosyal yaşam alanları, sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetler için tasarlanan salonlar ve squash kortu ile öğrencilerin bir çok etkinliği bir arada yapmasına imkan tanıyacak olan merkezin de bir kaç hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.

Vali Pehlivan incelemelerinin ardından kendisine eşlik eden heyetle çeşitli değerlendirmelerde bulunarak ziyaretini sonlandırdı.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a incelemeleri sırasında Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Genel Sekreter Vekili Ufuk Töman ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

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