Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ‘Özel Misyon’ olarak belirlediği Dijital Dönüşüm kapsamındaki 8 üniversite arasında yer alan Bayburt Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un Ağrı’daki tanıtım toplantısında imzaladığı protokol ile görevine resmen başladı.

‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’ tanıtım toplantısı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin ev sahipliğinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Dr. Fuat Oktay, YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç, proje kapsamındaki 8 üniversite Rektörü ve 9 bölge üniversitesi Rektörünün katılımlarıyla gerçekleşti. Toplantıda protokol imzalanan 8 üniversite arasında yer alan Bayburt Üniversitesi, bu alanda önemli projeler hayata geçirecek.

İmza töreni sonrasında konuşan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, YÖK’ün üniversitemize yüklediği misyonun özel bir sorumluluk olduğunu söyledi. Çevre imarı tamamlanmak üzere olan Bâbertî Külliyesi’nin tüm altyapı çalışmalarının dijital uyumluluk gözetilerek sürdürüldüğünün altını çizen Coşkun, dijitalleşmenin ilk olarak merkez kütüphanede uygulandığını ifade etti. Nesnelerin ve hizmetlerin interneti anlayışına uygun olarak dizayn edilen kütüphanedeki süreçlerin dijital tabanda tanımlandığını belirten Coşkun, bu noktada örnek teşkil ettiklerini sözlerine ekledi. Coşkun son olarak, bu özel sorumluluğu kendilerine sunan YÖK heyetine Üniversitemiz adına teşekkürlerini iletti.