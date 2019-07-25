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Bayburt Üniversitesi Büyüme İvmesini Sürdürüyor

Kurulduğu ilk günden beri büyüme vizyonunu başarıyla sürdüren Bayburt Üniversitesi’ndeki ön lisans ve lisans düzeyli bölüm ve programların sayısı 100’ü geçti.

Bayburt Üniversitesi Büyüme İvmesini Sürdürüyor
25 Temmuz 2019 Perşembe 12:09

Önceki yıllarda açılan bölümlere ilaveten 2019-2020 Akademik Yılında Ön lisans düzeyinde Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Mekatronik, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Özel Güvenlik ve Koruma, Elektrik, Aşçılık, Gıda Teknolojisi, İş Makinaları Operatörlüğü ve Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği olmak üzere 11 yeni Programa, Lisans düzeyinde Okul Öncesi Öğretmenliği, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret ve Spor Yöneticiliği olmak üzere 3 yeni Programa  ilk defa öğrenci alınacak.

Lisansüstü düzeyde ise, Mühendislik Yönetimi (YL-Tezsiz), Türk Dili ve Edebiyatı (YL-Tezli), Gıda Mühendisliği (DR), Türk Dili ve Edebiyatı (DR), İşletme (DR) ve İnşaat Mühendisliği (DR) olmak üzere 6 anabilim dalına İlk kez öğrenci kabul edilecek.

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