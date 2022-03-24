Bayburt Üniversitesi Akademisyenlerinin Tamamının Başvuruları Kabul Edildi

Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından bilim insanlarını öğrencilerle buluşturarak toplumumuzda bilim farkındalığını ve okuryazarlığını geliştirmek, bilim dünyası ile toplumumuzun bilim iletişimini arttırmak amaçlarıyla düzenlenen TÜBİTAK bilim söyleşileri kapsamında Bayburt Üniversitesi akademisyenlerinin başvuruları kabul edildi.

BAYBURTGÜNDEM- Teknoloji Transfer Ofisimizin girişimleriyle; Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül “Palinoloji nedir?”, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kömür “Öğrenciler için İnternet ve Sosyal Medyanın Bilinçli Kullanımı”, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Sönmez Sarı “İlköğretim Öğrencilerinde Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite”, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Çingöz “Covid 19 Döneminde Egzersizin Önemi”, Dr. Öğr. Üyesi Hamit Emre Kızıl, “Hayatın Ta Kendisi Bir Disiplin: Biyoteknoloji”, Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık “Çevremizi Neden Korumalıyız?”, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Kapusızoğlu “İnsan Hakları ve Demokrasi”, Öğr. Gör. Dr. İbrahim Ünalan “Arapça Dil Eğitiminde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri”, Arş. Gör. Dr. Özlem Ünalan “Bayburt Halk Kültürünün Türk Kültürü İçindeki Yeri”, Öğr. Gör. Fatih Mehmet Ateş “Acil Durumlarda Erişilebilirlik” isimli söyleşi başlıkları ile bilim söyleşilerine iştirak edecekler.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen “Orta öğretime destek verilmesi adına düzenlenen bilim söyleşileri kapsamında başvuruları kabul edilen hocalarımızı tebrik ediyorum. Üniversitemiz eğitim-öğretim sürecindeki öğrencilerimize ve bilim dünyasına katkı sunmaya, bu alanda gereken tüm desteği vermeye devam edecektir.” dedi.