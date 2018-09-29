Bayburt Gençlik Merkezi Bayburt Üniversitesinde okuyan öğrencilere yardımcı olabilmek için kullanılacak durumda olan ikinci el eşya toplama kampanyası başlattı.

Bayburt gençlik merkezi sosyal medya hesabından, üniversite eğitimi için ilimize gelen öğrencilere Bayburt halkı olarak misafirperverliğimizi göstermek ve yardımcı olabilmek amacıyla kullanılacak durumda olan eski eşyalarınızı onlara ulaştırmak için Bayburt gençlik merkezi ile iletişime geçebilirsiniz açıklamasını yaptı.

Bayburt Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere yönelik toplanacak eşyalar içerisinde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kanepe, oturma grubu, ocak ve kullanılacak durumda olan hür türlü eşya Bayburt gençlik merkezi tarafından toplanarak ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılmak üzere toplanmaktadır.

Bayburt Gençlik merkezine ulaşabileceğiniz iletişim adresleri:

Adres: Genç Osman Mahallesi Oslu Baba Cadde No:4 Bayburt

Telefon: 0458 211 5869

Facebook: @GSBBayburtGM

Twitter: @BayburtGM69

İnstamgram: @bayburtgenclikmerkezleri