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Bayburt Eğitim ve Hizmet Vakfını 2. Öğrenci Yurdunu Bayburt’ta faaliyete geçirecek.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Bayburt’ Merkezde 2.Öğrenci Yurt binasını faaliyete geçiriyor.

Bayburt Eğitim ve Hizmet Vakfını 2. Öğrenci Yurdunu Bayburt’ta faaliyete geçirecek.
14 Haziran 2021 Pazartesi 12:17

BAYBURTGÜNDEM HABER- Bayburt Merkez Tuzcuzade Mahallesinde bulunan ve Erzurum Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait bina tüm sorumluluk ve haklarıyla 49 yıllığına, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı’na tahsis edildi.

            Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı için 49 Yıllığına tahsis edilen,Trabzon’da Yurttan sonra  Bayburt’taki Erzurum Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait bina tüm sorumluluk ve haklarıyla 49 yıllığına, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı’na tahsis edildi.

            Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman Bayburt Vakfı tarafından öğrenci yurdu olarak alınan ve kullanıma sunulmasında ve tahsis edilmesinde emeği geçen Bayburt Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal beyefendiye, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışanlarına, Vakıf Kurucu Meclisimize ve Yönetim Kurulumuza teşekkürlerimi sunarım dedi.

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