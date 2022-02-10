BAYBURT EĞİTİM-BİR-SEN ‘‘30. YIL VEFA BULUŞMASI’’

Eğitim-Bir-Sen Bayburt Şubesi tarafından, Eğitim-Bir-Sen Bayburt yönetimde görev alan, üniversite, ilçe ve il yöneticilerine Bayburt Öğretmenevinde yemek verildi.

BAYBURTGÜNDEM- Yemeğe, önceki dönem sendika yöneticilerinden olan il ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri, kuruluşundan bugüne kadar yönetimde görev almış olan sendika yöneticileri, şube başkanları ve Eğitim-Bir-Sen Bayburt Şubesi yönetimi katılım sağladı.

Kısa bir hoşgeldin konuşması yapan Şube Başkanı Kenan TURAN; Vefanın hatırlamak değil unutmamak olduğunu dile getirdi. Sendikanın büyümesinde emeği geçen yöneticilere yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yetkili sendika olması münasebetiyle üye olan, olmayan herkesin haklarını korumak ve geliştirmek için ellerinden gelen bütün çalışmalara hep birlikte devam edeceklerini vurguladı. Sendikanın kurucusu merhum Akif İNAN’ı hayırla yad ederek katılımlarından dolayı bütün davetlilere teşekkür etti. Şark odasındaki çay sohbetinden sonra toplantı sona erdi.