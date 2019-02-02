Bayburt Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin hayata geçirdiği ‘Çocuk Üniversitesi II. Geleneksel Kış Okulu’nun dönem mezunları için tören düzenlendi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen törenle, beş gün süren eğitim süreci boyunca öğrendiklerinin gösterisini sunan çocuklar katılım belgelerini aldı. Tören konuşmasını yapan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kodan, tören zamanının tamamıyla çocukların eseri olduğunu ve eğlenceli bir süreci başarıyla tamamladıklarını söyledi. Kodan, akademi dünyası ile çocukların dünyası arasında bilim köprüleri kuran Çocuk Üniversitesi’nin ikinci dönem mezunlarını verdikleri için memnuniyet duyduklarını ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise, Çocuk Üniversitesi’nin geleceğe atılan büyük bir adım olduğunu ve çocuklara bilimi sevdiren bu etkinliğin nice mezunlar vermesini temenni ettiğini dile getirdi. Coşkun, başarılarıyla gurur kaynağı olan Çocuk Üniversitesi idarecilerine, akademisyenlerine ve öğrencilerine teşekkürlerini iletti.

Beş günlük eğitim süresince fen bilimleri, sosyal bilimler, doğa, geleneksel sanatlar, spor, işaret dili ve değerler eğitimi alan çocuklar, törende hünerlerini sergiledi. Sunuculuğunu öğrencilerin yaptığı törende, işaret diliyle söylenen şarkılar, halk oyunu gösterileri, Ebru sanat sergisi, kısa video filmlerden oluşan bir gösteri performansı sunuldu. Kış Okulu kapsamına Bayburt Üniversitesi’ni de yakından tanıma fırsatı bulan çocukların ve ailelerinin mutlulukları gözlerinden okundu.

Tören sonunda protokol temsilcileri tarafından mezun öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

Törene Bayburt Valisi Sayın Ali Hamza Pehlivan, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Polis Okulu Müdürü Ufuk Sami Günel, Dekanlar, kurum amirleri, Çocuk Üniversitesi’nden görevli akademisyenler ve aileler katıldı.