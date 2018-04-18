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Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni Ziyaret Etti

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş okul ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Başkan Memiş’in bu seferki adresi Özel Dede Korkut Koleji oldu.

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni Ziyaret Etti
18 Nisan 2018 Çarşamba 11:08

Burada öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Memiş eğitme verdiği önemi vurgulayarak şehirle ilgili istişarelerde bulundu.

Öğretmenlere Çalışmalar Hakkında Bilgi Verildi

Öğretmenlere tamamlanan alt yapı çalışmalarından devam eden yol ve kaldırım yapım çalışmalarına, Bayburt’un önemli bir sıkıntısını çözecek olan otopark projelerinden yapımı tamamlanan Kaleardı Şehir Parkı’na, Bayburt’u tarım ve hayvancılık alanında bölgesinin yıldızı haline getirecek olan Tarım Yerleşkesi projesinden belediyeye büyük gelir sağlayacak olan Güneş Enerjisi Santraline ve yine bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan Aile Yaşam Merkezi’ne kadar birçok önemli konuda bilgi verdi.

Sosyal Belediyecilik Faaliyetleri

Bayburt’un çehresini değiştiren yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetleri hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Mete Memiş yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların faydalandığı 90 ev de devam eden evde bakım hizmetinden,  okullara bağışlanan kitaplara,  başta Çanakkale ve İstanbul olmak üzere birçok ile düzenlenen kültür gezilerine ve Bayburt Belediyesi tarafından bireysel sporlara verilen desteğe kadar birçok alanda devam eden sosyal belediyecilik çalışmalarından da bahsetti. 

Daha sonra okulda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mete Memiş’e Okul Müdürü Serhat Kılıç ile Kurucu Müdür Raci Bayrak ve öğretmenler ziyaretinden ve eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

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