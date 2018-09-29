 ﻿
MÜSİAD BAYBURT'TAN İZMİR ÇIKARMASI
MÜSİAD BAYBURT'TAN İZMİR ÇIKARMASI
0
Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine ziyaret
Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine ziyaret
0
0
VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR İÇİN VEDA YEMEĞİ
VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR İÇİN VEDA YEMEĞİ
0
Gökçedere’ye Aile Sağlık Merkezi
Gökçedere’ye Aile Sağlık Merkezi
0
30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
0
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
0
PEHLİVAN POLİS VE ASKERLERLE BAYRAMLAŞTI
PEHLİVAN POLİS VE ASKERLERLE BAYRAMLAŞTI
0
banner399

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE TABLET BİLGİSAYAR

Vali Ali Hamza Pehlivan, başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE TABLET BİLGİSAYAR
29 Eylül 2018 Cumartesi 15:53

Vali Pehlivan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda üniversiteyi kazanan öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencileri başarılarından ötürü tebrik eden Vali Pehlivan, tablet bilgisayar hediye etti.

Öğrencilerle üniversite eğitimleri sürecine yönelik bir takım tavsiyelerde bulunan Vali Pehlivan bu başarıların başta aileler ve öğretmenler olmak üzere kendilerini de sevindirdiğini ve gururlandırdığını dile getirdi.

Bir süre sohbet ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında üstün başarılar dileyen Vali Pehlivan elde edilen sonuçta emeği bulunan aileler ve öğretmenlere de teşekkürlerini bildirdi.

banner397
İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Bayburtta
Cumhurbaşkanı Bayburtta
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.