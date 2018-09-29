Vali Ali Hamza Pehlivan, başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

Vali Pehlivan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda üniversiteyi kazanan öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencileri başarılarından ötürü tebrik eden Vali Pehlivan, tablet bilgisayar hediye etti.

Öğrencilerle üniversite eğitimleri sürecine yönelik bir takım tavsiyelerde bulunan Vali Pehlivan bu başarıların başta aileler ve öğretmenler olmak üzere kendilerini de sevindirdiğini ve gururlandırdığını dile getirdi.

Bir süre sohbet ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında üstün başarılar dileyen Vali Pehlivan elde edilen sonuçta emeği bulunan aileler ve öğretmenlere de teşekkürlerini bildirdi.