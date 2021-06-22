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Aziziye Belediye Başkanından Rektör Türkmen’e ziyaret

Erzurum Aziziye İlçesi Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aziziye Belediye Başkanından Rektör Türkmen’e ziyaret
22 Haziran 2021 Salı 13:43

BAYBURTGÜNDEM HABER- Belediye Başkanı Orhan, Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Türkmen’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Türkmen ise Belediye Başkanı Orhan’a iyi dilek ve temennileri için teşekkür etti.

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