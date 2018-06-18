Türkiye-ABD anlaşması sonunda sonuç verdi. Türk ve Amerikan askerleri, Menbiç Kırsalında ortak devriyeye başladı. Türk konvoyuna ABD helikopterlerinin eşlik ettiği de gelen bilgiler arasında. Başbakan Binali Yıldırım da, Türk askerinin bugün Menbiç'te göreve başladığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Menbiç'te ABD ile ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Menbiç'teki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK'ya ait zırhlı araçlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesi ile Menbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarına girdi.

TSK ve ABD unsurları, bu bölgede ABD üssünün de bulunduğu Dadat ilçesi karşısında ortak devriye-koordinasyon faaliyeti gerçekleştirdi.

Söz konusu çalışma, yaklaşık 3 saat sürdü.

ERDOĞAN SAMSUN'DAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Menbiç'te devriye gezme olayının başladığını açıkladı.

BAŞBAKAN: ASKERİMİZ MENBİÇ'TE GÖREVE BUGÜN BAŞLADI

Başbakan Binali Yıldırım, Türk askerinin bugün Menbiç'te göreve başladığını duyurdu.

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Daha önce mutabık kalınmış Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bugünden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır."dedi.