Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarına saldırı

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine bölgede çatışmalar başladı.

Azerbaycan ordusu hain saldırı sonrası Ermenistan'a karşı operasyon başlattı. Çok sayıda Ermeni askeri, tesis ve askeri araçların tespit edilerek imha edildiği duyuruldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik." dedi.

HAİN SALDIRILAR SONRASI ALİYEV'DEN İLK AÇIKLAMA: ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMAYACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın hain saldırıları sonrası yaptığı açıklamada "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik. Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor. Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız var. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır." ifadelerini kullandı.