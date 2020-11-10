Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi tüm ülkede coşkuyla kutlandı.

Dağlık Karabağ için imzalanan ateşkesin ardından masada ve sahada Ermenistan’a karşı alınan büyük zafer, Azerbaycan'ın dört bir yanında çoşkuyla kutlandı.
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ulusa sesleniş konuşmasında Karabağ konusunda müjdeli haberlerinin sonrasında Azerbaycanlılar sokağa çıkma yasağına rağmen zafer kutlaması için sokaklara döküldü.
ZAFER COŞKUSU
Bazı vatandaşlar kornaya basarak araçlarıyla tur atarken, bazıları da Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Karabağ zaferini sokak ortasında halay çekerek kutlayan Azerbaycanlılar adeta bayram havası yaşadı.