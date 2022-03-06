YALOVA BAYBURTLULAR DERNEĞİNDEN 104.YIL KUTLAMA GECESİ

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Yalova Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği 104.Yılında Bayburtun Düşman işgalinden kurtuluşu programı düzenledi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt’un Kurtuluşunun 104.yılı programına Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci katıldı ve Kurtuluş coşkusunun hakim olduğu programda konuşma yaptı. İstanbul'un ardından Yalova'da olmaktan da mutluluk duyduğunu belirterek, Bayburtlunun bulunduğu her yerde kurtuluş coşkusunun hakkıyla yaşanacağını söyledi.

Pekmezci şunları kaydetti: "İstanbul'da düzenlenen kurtuluş günü programından sonra Yalova'dayız. Size Bayburt'un asırlardan beri ayakta duran kalesinden, Şehit Osman'dan, Duduzar'dan, İmaret'ten selam getirdim. Size Aydıntepe'den, Demirözü'nden, Gökçedere'den, Arpalı'dan selam getirdim. Size sizden selam getirdim.

Biz biliyoruz ki nerede bir Bayburtlu varsa kurtuluş coşkusu orada hakkıyla yaşanır.

Bayburtlu sevdası kanına işlenmiş şehrini, kültürünü, sıla sevgisini nerede olursa olsun hep yüreğinde taşır. Ve sevdasını nereye giderse gitsin yanında götürür.

Bu yıl sevdamız Bayburt'un düşman istilasından kurtuluşunun 104. yılını kutluyoruz. 21 Şubat'ta şehrimizden ateşlenen 104. Kurtuluş meşalesi önce İstanbul'u şimdi de Yalova'yı tutuşturdu.

Bu vesile ile kurtuluş bayramınızı kutluyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyor, Yalova Bayburt Derneği Başkanımız Sayın Ahmet Savaş Öztürk'ün şahsında bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." Bayburtlu sanatçılar İklima Güngör ve Devran'ın sahne aldığı geceye Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Ahmet Savaş Öztürk ve Bayburtlular katıldı.