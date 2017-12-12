Vali Osman Kaymak hemşerilerimizle folklor oynadı

Samsun Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katılan Samsun Valisi Osman Kaymak ise Amasya Valisi Osman Varol hemşerileriyle birlikte yöresel oyunlar oynadılar

VALİ OSMAN KAYMAK’TA KATILDI

Samsun Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali, yaptığı organizasyonla Samsun’daki Bayburtluları bir araya topladı. Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan tiyatro ve folklor gösterisine Bayburtlu olan Samsun Valisi Osman Kaymak ile Amasya Valisi Osman Varol da katıldı. Etkinlikte ayrıca MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, MHP İlkadım İlçe Başkanı ikram Erdemir, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, Samsun Muhtarlar Odası Başkanı Mustafa Öztürk ve YABPA Spor Kulübü Başkanı Ali Akyüz de er aldı.

AMAÇ GELENEKLERİ GELECEK NESİLLERE TAŞIMAK

Dernek olarak yaptıklarını organizasyonlarla Samsun’daki Bayburtluları buluşturduklarını Başkan Hakan Tali, “Son olarak Atatürk Kültür Merkezi’nde tiyatro ve folklor gösterileri düzenledik. Bizleri kırmayarak etkinliğimize katılan Samsun Valimiz Osman Kaymak ve yine hemşerimiz olan Amasya Valisi Osman Varol bizlerle birlikte yöresel halk oyunlarımızı oynadılar. Amacımız örf ve adetlerimizi gelecek nesillere taşımak. Bu konuda bizleri yalnız bırakmayan ve salona dolduran tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.