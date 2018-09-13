Bayburt Vakfı Yönetimi Ziyaretlerine Genel Kurmay Başkanıyla devam etti..
Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman Yönetimiyle birlikte Genel Kurmay Başkanı Hemşerimiz Yaşar Güler Paşayı Makamında ziyaret ettiler.
Genel Kurmay Başkanı Yaşar Paşaya Bayburt Vakfının yaptığı hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
Bayburt Vakfı Yönetimi Ziyaretlerini ,Millieğitim Destek Hizmetleri Genel Müdürü hemşerimiz Salih Ayhan’ı ve PTT genel müdür yardımcısı Gürbüz Akbulut,u makamında ziyaret ettiler.
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