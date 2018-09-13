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Vakıf Yönetiminden Genel Kurmay Başkanına Ziyaret

Bayburt Vakfı Yönetimi Ziyaretlerine Genel Kurmay Başkanıyla devam etti..

Vakıf Yönetiminden Genel Kurmay Başkanına Ziyaret
13 Eylül 2018 Perşembe 11:52

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı  İsrafil Kahraman Yönetimiyle birlikte Genel Kurmay Başkanı Hemşerimiz Yaşar Güler Paşayı Makamında ziyaret ettiler.

Genel Kurmay Başkanı Yaşar Paşaya Bayburt Vakfının yaptığı hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Bayburt Vakfı Yönetimi Ziyaretlerini ,Millieğitim Destek Hizmetleri Genel Müdürü hemşerimiz Salih Ayhan’ı ve PTT genel müdür yardımcısı  Gürbüz Akbulut,u makamında ziyaret ettiler.

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