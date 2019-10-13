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VAKIF ,DERNEKLERİMİZLE BURS KONUSUNDA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI.

Vakıf Derneklerimizi Burs konusunda bilgilendirdi,istişare yaptı.

VAKIF ,DERNEKLERİMİZLE BURS KONUSUNDA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI.
13 Ekim 2019 Pazar 15:46

Bayburt Vakfı Burs Hazırlıkları için İstanbul Avrupa Yakasındaki Bayburt Dernek Başkanlarıyla İstişare toplantısı yaptı.

Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman ,Derneklerimizele büyük bir birlik ve bütünlük içinde çalışıyoruz.Bayburt Vakfı tüm derneklerimize aittir.Bayburt Vakfının yaptığı çalışmalarda bu güne kadar 1997-2019 yılları arasında  8273 öğrenciye   toplam 4.973.700 Tl burs vermiştir.

Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman Derneklerimizle yaptığı istişarede,Bayburt Dernekler ininde vakfın burs çalışmalarına destek olmalarını istedi.Vakıf Başkanı Bayburt Vakfının yıllardır öğrencilere burs sağladığını ,Dernek başkanlarınında etraflarında bulunan burs verebilecek işadamlarından burs vermelerini teşvik etmelerini istedi.

Kısa bir zaman sonra öğrencilere burs sağlamak için biletli bir yemek tertip edeceklerini,bu yemeğe katılım sağlanması için,Derneklerimiz aracılığı ile bilet alacak hemşerilerimize ulaşılmasını bekliyoruz dedi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş yaptığı konuşmada Vakfımızın çalışmalarına her türlü desteği vereceğimizi buradan ifade ediyorum dedi.

Durmuş Burs konusunda yönetim kurulumuz ve Derneklerimizle bu konuda çalışma yapacağız dedi.

Bayburt Vakfı Burs komusyon başkanı Abdullah Yılmaz konuşmasında bizler bu görevi Allah rızasının kazanmak için yapıyoruz.Bur alanlar arsında ince eleyip sık dokuyoruz.Emin olun tamamen hak edenler bu bursu alıyor.Derneklerimizinde bu konuda desteklerini bekliyoruz dedi.

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