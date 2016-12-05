Vakfın Burs Komisyon Başkanı Belli oldu

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfında Yönetim Değişikliğinin ardından Nusret Parıldarın Başkanlığında yeni yönetim oluştu.

Daha önce Burs Komisyonu Başkanlığı yapan Nusret Parıldarın başkanlığından boşalan Burs Komisyon Başkanlığına VKM Üyesi Dursun Ali Camadan getirildi.Dursun Ali Camadan yaptığı açıklamada Bayburt Vakfı olarak halihazırda 300 Bayburtlu öğrenciye burs vermekteyiz.Hemşerilerimize burslara destek amacıyla Mesaj sistemi kurarak Tüm Operatörlere 5 tl karşılığında mesaj atılmaktadır.Mesaj Sistemi şu şekilde çalışıyor.Örnek:Türkcell de Mesaj kısmına 6769 yazarak 5 tl veya İsim Soyisim yazarak gönderdiğiniz anda Vakfın burs hesabına 5 tl yardın etmiş olursunuz.Türkcell operatörü size geri mesaj atarak teşekkür edip bilgilendirmektedir.Ayrıca destek olmak isteyen Hemşerilerimiz Bayburt Vakfı Burs hesabına havale Masrafı vermeden aşağıdaki hesap numaralarından yardım edebilirler.