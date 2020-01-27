Vakfımız ve Derneğimizden, Deprem bölgesi, Yardım kampanyasına çağrı açıklaması.

Bayburt Vakfı ve Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinden ,Elazığ Depremi yardım Kampanyasına Destek çağrısı,açıklaması.

Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman:

Değerli Hemşerilerim Haydi Bayburt olarak Elazığ’daki kardeşlerimize bizde yardım edelim. Bayburtlu olarak bu zamanlardaki yardımseverliğimizi ortaya koyalım. Lütfen aşağıdaki hesaplara “Bayburt Vakfı eliyle yardım” açıklamasıyla yardımlarımızı yapalım. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum.

Rabbimden hayırlarınızın kabulünü diliyorum.





Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş:

Değerli Hemşerilerim Bayburt Dernekleri olarak Elazığ’daki Hemşerilerimize destek olalım.Gün birlik günüdür.Lütfen aşağıdaki Hesap numaralarına “Bayburt Kültür ve Yardım Derneği eliyle yardım” açıklaması yazarak yardımlarımızı gönderelim.

( SMS ile yardımda bulunmak isteyenler, cep telefonlarından DEPREM yazıp 1866'ya göndererek afetzedeler için 10 lira bağışta bulunabilecek. )

Banka hesap numaraları da şöyle:



T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204

USD: TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205

EURO: TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ

TL: TR 62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD: TR 43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO: TR 32 0001 5001 5804 8013 0940 92



TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD: TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO: TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka swift kod numarası: TRHBTR2A