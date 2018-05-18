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Ümraniye Derneği ,iftarda hemşerilerimizi bir araya getirdi.

Ümraniye Bayburt İli ve İlçeleri kalkındırma derneğinin Ümraniye belediyesi işbirliğiyle düzenlediği iftar programında hemşerilerimiz ve Derneklerimiz iftarda buluştular.

Ümraniye Derneği ,iftarda hemşerilerimizi bir araya getirdi.
18 Mayıs 2018 Cuma 16:05

İftar programı Ümraniye belediyesi  Nikâh Sarayı’nda yapıldı.  İftar programına Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur,Bayburt Hizmet Kültür Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman VE Vakıf yöneticileri, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı İmdat Köseoğlu, Ümraniye Bayburt İli ve ilçeleri kalkındırma  Derneği Başkanı Sadettin Sağlam, İstanbul Bayburtspor Başkanı Bünyamin Yazoğlu,  Ümraniye Bayburt  Derneği Onursal Başkanı Halis Sarıdoğan, Bayburt Köy Dernek Başkanları,belediye birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve Hemşerilerimiz katıldı. Kur’an tilaveti ile başlayan program ezanın okunmasıyla devam etti.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman  ve Ümraniye Bayburt Dernek Başkanı Sadettin Sağlam programda birer selamlama konuşması gerçekleştirerek Bayburtluları bir araya getirdiği için Başkan Hasan Can’a ve Ümraniye Belediyesine teşekkür ettiler.

Programda bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, Ümraniye Belediyesinin Ramazan ayında yaptığı iftar programları, ilçenin çeşitli yerlerinde dağıtılan iftariyelikler ve etkinlikler hakkında bilgilendirmede bulundu Bayburtlu hemşehrilere iftara katılımlarından dolayı teşekkür eden Batur; 24 Haziran seçimlerinden bahsetti ve Bayburtluların her zamanki gibi Yeni Türkiye için destek olmalarını beklediklerini söyledi. Batur ayrıca, Filistinli şehitler için 18 Mayıs 2018’de gerçekleşecek Kudüs konulu Yenikapı Mitingi hakkında bilgi vererek davetlilerden katılım sağlamalarını istedi.


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