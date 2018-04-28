 ﻿
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
0
Erdemir’e STK’lardan Destek
Erdemir’e STK’lardan Destek
0
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
0
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
0
Komedya Tam Not Aldı
Komedya Tam Not Aldı
0
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
0
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
0
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
0
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
0
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
0
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
0
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
0
banner399

Ümraniye Bayburt Derneği yeni yönetimiyle Çanakkale şehitliğinde..

İstanbul Ümraniye Bayburt İl ve İlçeleri kalkındırma Derneği Yeni Yönetimi ,üyelerini ve hemşerilerimizi Çanakkale şehitliğine ziyaret programı kapsamında ilk faaliyetini gerçekleştirdi.

Ümraniye Bayburt Derneği yeni yönetimiyle Çanakkale şehitliğinde..
28 Nisan 2018 Cumartesi 14:00

Başkan Sadettin Sağlam ve Yönetimi Ümraniye Bayburt İl ve İlçeleri kalkındırma Derneği yönetimine seçildikten sonra Çanakkale şehitlerimize vefa borcumuz var.Biz göreve gelen yönetimlerimizin gelenek haline gelmesi için ilk olarak Çanakkale ve daha sonra Memleketimiz Bayburt ziyaretleri gerçekleştireceğiz dedi.

banner397
Etiketler; #Ümraniye Bayburt Derneği
İlgili Galeriler
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Önceki Haber
Bayburt Üniversitesi’nde ‘Postmodern Din Deizm’ Tartışıldı
Sonraki Haber
Taşhan Kitap Şenliğine Ev Sahipliği Yapıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.