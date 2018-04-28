İstanbul Ümraniye Bayburt İl ve İlçeleri kalkındırma Derneği Yeni Yönetimi ,üyelerini ve hemşerilerimizi Çanakkale şehitliğine ziyaret programı kapsamında ilk faaliyetini gerçekleştirdi.
Başkan Sadettin Sağlam ve Yönetimi Ümraniye Bayburt İl ve İlçeleri kalkındırma Derneği yönetimine seçildikten sonra Çanakkale şehitlerimize vefa borcumuz var.Biz göreve gelen yönetimlerimizin gelenek haline gelmesi için ilk olarak Çanakkale ve daha sonra Memleketimiz Bayburt ziyaretleri gerçekleştireceğiz dedi.
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