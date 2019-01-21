Bayburt Kültür ve yardım Derneği olağanüstü seçiminde Başkanlığı Hicabi Durmuş kazandı.

“1947 yılında kurulan Türkiyenin ilk hemşeri Derneği” ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği yönetiminin olağanüstü seçim kararı alınmasının ardından iki adayla gidilen seçimlerde ,Derneğin uzun zamandır Bağcılar şube başkanlığını yapan Hicabi Durmuş ve Yönetimi kazandı.

Olağanüstü Kongrede Divan Başkanlığını Derneğin eski Başkanlarından Suat Müftüoğlu,Divan üyeliklerine ,Hayrettin Altuncu,Abdurrahman Polattimur,Lütfü Silo,katip üyeler Bayram Ağdağ ve Vedat polat yaptı.

Kongre Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başladı.Kongrede eski Dernek yönetiminin faaliyetleri okundu.Dernek eski Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan kongrede söz alarak Derneği üç şube daha açtıklarını belirterek Derneği bir adım daha öne çıkarttıklarını belirtti .

Genel kurul Siyaset,Sivil toplum kuruluşu Başkanları,bürokratlar ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Bayburt Derneği 16. Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan genel kurula hitap etti.

Kılıçaslan yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Futbol Turnuvasını,Folklor yarışmasını ve Derneğin en önemli faaliyeti 21 Şubat Bayburt’un kurtuluş gecesini yapmadıklarını ifade etti.Olağanüstü genel kurulu zorunlu olarak yaptıklarını söyledi.

Kılıçaslan son seçimden sonra, yaşanan olaylarda suçun kendilerinde olmadığını,Derneği yönetmekte zorluk yaşadıklarını, belirtirken,hemşerilerimizi suçlayarak ,hakkını helal etmediğini söyledi.

Dernekler siyasetüstü kurumlar olmalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek söz alarak, selamlama konuşması yaptı.Zeybek Derneklerde siyaset yapılmamasını ,Derneklerin siyaset üstü kurumlar olması gerektiğine vurgu yaparak,adaylara başarılar diledi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkan adayı Hicabi Durmuş genel kurula hitap etti.

Değerli hemşerilerim ,yol arkadaşlarım…

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 37.olağanüstü genel kurulunda Dernek Başkanlığı için sizlerin teveccühü ile aday oldum.

Biz sizlerle istişare ederek bu yola çıkıyoruz.1947 Yılında Büyüklerimizin kurduğu bu Derneği asıl amacına uygun olarak yönetmeye talibiz.

Cemiyetçiliğin ne kadar önemli olduğunu 1947 yılında Türkiye’nin ilk Derneklerinden biri Olan Bayburt Kültür ve Yardım derneğini kuran büyüklerimiz ileriki yıllarda yaşayacağımız Sıkıntıları nasıl aşacağımızı bizlere bıraktıkları bu güzel eserle yaşadığımız şehre örf ve ananelerimizle, kültürümüzle nasıl uyum sağlayacağımızı göstermişlerdir.

İnşallah derneğimizi çağın gerektirdiği şekilde yeniliklere ayak uyduran insanlarımız dertlerine neşelerine ortak olan faaliyetlerini her kesime yayabilen cemiyetçilik anlayışıyla siz değerli hemşerilerimize hizmet etmeye çalışacağız.

Gelin geçmişte olduğu gibi bu günde Bayburt adına yapılacak olan tüm çalışmalarda siyaset üstü birlikteliğin nasıl sağlanacağının çalışmalarını hep birlikte yapalım.

Projelerinede değinen Hicabi durmuş sözlerine şöyle devam etti.

Değerli Hemşerilerim…..

Çalışmadan,yorulmadan,öğrenmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş milletler evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar,bu bağlamda hedefimiz samimiyetle çalışmak,çalışmak ve yine çalışmak olacaktır saygılarımla dedi.

Siyaset üstü bir anlayışla Bayburta hizmet edeceğiz.

Başkan adayı Rahman Can konuşmasında :1947 Yılında kurulan Bayburt Derneği Genel Başkanlarına teşekkürlerini ifade ederek.Bu sancağı bize ulaştıran Başkanlarımdan Allah razı olsun.Biz Bayburta hizmet etmek için geliyoruz,Biz Bayburtluyuz onurluyuz gururluyuz.

Siyaset üstü bir anlayışla Bayburta hizmet edeceğiz. Bayburt’u her platformda temsil edeceğiz. Bizim örfümüz ananemiz bunu gerektirir.

Projelerinede değinen Genel Başkan adayı Rahman Can,Bayburtluların birlik olma zamanıdır diyerek,Bayburtla alakalı ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım dedi.

Kongrede oy verme işleminin bitmesinden sonra,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın katıldı.

Dernek yönetimi ve üyeleri tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan ve Bayburtlulara olan sevgisini dile getiren Binali Yıldırım yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bayburtlu ister de hayır diyebilir miyiz? Ne diyor halk ozanımız. ‘Bir yanım Erzincan vermem Bayburtu.’ Bayburt, Rus işgaline karşı Kop’ta geçilmez demiş ve orada onları durdurmuş. Ama şimdi Kop geçiliyor. 6 bin metrelik iki tane tünelle geçiliyor. Sandık kurulmuş, oylar atılmış, böyle sandıklar kurulacak. 31 Mart’ta kurulacak seçimde Bayburt ne diyor. Dernek kurmak sorumluluk duygusu, memlekete sahip çıkma sevdasıdır. Bayburtlular sahip çıktınız ve bugünlere taşıdınız. Bu yaptığın işi çok anlamlı buluyorum. Bunlar para kazandırmaz. Dernekçilik fedakarlık demektir, dernekçilik bir menfaat kapısı demek değildir. Bayburt her zaman bizim yüzümüzü güldürdü, bayrağımızı indirmedi, ezanlarımızı dindirmedi Allah hepinizden razı olsun.” dedi.

Ziyarette Yıldırım’a Bahçelievler Belediye Başkanı Bahçelievler AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Açıkgöz,Osman Develioğlu Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman ve AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır eşlik etti.

Açılan sandıklardan, Hicabi Durmuş Yönetimine 167 oy,Rahman Can Yönetimine 147 oy Başkanlık pusulalarında Hicabi Durmuş’a 161 Rahman Can’a ise 153 çıktı. 161 oy alan Hicabi Durmuş, Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin yeni Genel Başkanı oldu.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin5 yıldır Genel başkanlığını yapan Faruk Kılıçaslan Genel Başkanlığı Hicabi Durmuş’a devretmiş oldu.