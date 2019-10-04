Trabzon'daki Hemşehrilerimiz Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

Trabzon’da önemli bir nüfusa sahip olan ve özgül ağırlığı yüksek hemşeri derneklerinden biri olan Trabzon Bayburtlular Dede Korkut Derneği, geçtiğimiz aylarda yapılan kongrenin ardından, yeni başkan ve yönetimle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Dernek Başkanı Turan Terzi, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, bir dönem Bayburt Valiliği görevinde de bulunan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu’na derneğin projelerini anlatan Başkan Terzi, “Sayın Valimiz de bizim gibi bir Bayburt sevdalısı. Bayburt’ta çok önemli hizmetlerde bulundu. Gönüllerde hoş bir sada bıraktı. Kendisini ziyaret ederek, derneğimizin çalışmaları hakkında bilgiler sunduk. Sıcak ev sahipliği ve nezaketinden ötürü sayın valimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.