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Trabzon Derneğinde Eski Başkanlar buluştu...

Trabzon Bayburtlular Derneği Yönetimi Dernekte geçmiş dönemlerde görev yapmış eski Başkan, Yönetici ve İşadamlarını buluşturan yöresel yemeklerin ikram edildiği kaynaşma yemeği ve müzik şöleni düzenledi.

Trabzon Derneğinde Eski Başkanlar buluştu...
29 Nisan 2019 Pazartesi 11:12
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Etkinliğe Trabzon Bayburtlular Derneği’nde geçmiş yıllarda Başkanlık yapmış Turan Terzi, Ekrem Akgün, Engin Oğul, Bülent Doğru ve Mümtaz Erol’un yanı sıra Av.Murat Akpınar, Spor, siyaset ve İş dünyasından çok sayıda tanınmış simada katıldı.

Yemeğin ardından konuşan Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay,  Derneğimizi 27 yıl sırtında taşıyan insanlara verdiğimiz küçük bir ikramdır bu yemek, davetimize katılarak birlik, beraberliğimizi güçlendirmemize destek olan eski ve yeni yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin manevi desteği ile önümüzdeki günlerde Trabzon Bayburtlular Derneği olarak çok önemli hizmetlere, organizasyonlara imza atıp Türkiye genelinde ses getirecek etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayıp bu davetimize katıldığınız için hepinize yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum dedi.

Etkinliğin devamında Haluk Çakırca ve arkadaşlarının sergilediği canlı halk müziği performansı izleyenleri coşturdu.

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