Trabzon Bayburtlular Derneğinde Önemli Buluşma…

6 Aralık 2015 günü Trabzon Remzi Gür Kapalı Spor salonunda yapılacak olan Trabzonspor Olağan Genel Kurulu için Başkan adaylığını açıklayan Sanayici-İşadamı Celil Hekimoğlu Trabzon Bayburtlular Derneğine üye Trabzonspor Kongre üyeleri ile bir araya gelerek destek istedi.

Ziyarette Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Yaşar ERDOĞAN, Eski Dernek Başkanlarından Engin Oğul ve Trabzon Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Bayburtlu Hemşerimiz Turan Terzi’nin yanı sıra Trabzon’da tanınmış çok sayıda Bayburtlu İşadamı, Siyasetçi ve Spor adamı da hazır bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyaretin açılış konuşmasını yapan Bayburtlular Derneği Tertip Komitesi Başkanı İşadamı Sezgin Oğul Trabzonspor’un bugün içinde bulunduğu durumun çok kötü olduğunu Başkan Adayı Celil Hekimoğlu ve ekibinin bu sıkıntılı süreçten takımı çıkaracağına inandığı için Trabzonspor kongresinde oyunu Hekimoğlu’ndan yana kullanacağını belirtti.

Trabzonspor Başkan Adayı Celil Hekimoğlu burada yaptığı konuşmada birlik, beraberlik vurgusu yaparak Trabzonspor’un şuan ki durumunu ve Klübü iyi noktalara getirmek için düşündüğü projeleri Kongre üyeleri ile paylaştı. Hekimoğlu açıklamasının devamında Trabzonspor Tv’yi kuracaklarını kanalda günün belli saatlerine Bayburt’a ve Bayburtspor’a yer vereceklerini belirtti.







Haber: Arif AZAK - Trabzon