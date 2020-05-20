Trabzon Bayburtlular Derneği Yardımlara devam etti.

Trabzon Bayburtlular Derneği, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı gıda kolisi ve nakit para yardımını sürdürüyor.

Trabzon Bayburtlular Derneği Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada “İhtiyacı olan birçok aileye bizatihi kendimiz yardımları evlerine götürüyoruz. Bu zor günlerde hayırseverlerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Gereken yardım ve hayırlarını bizim aracılığımızla fakir ve muhtaç ailelere ulaştırma noktasında bizi tercih ediyorlar. Biz de bu görevi layıkıyla yapabilmek için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Muhtaç ve fakir aileleri yerinde tespit ediyoruz. Bizatihi kendimiz bu ailelere yardımları götürüyoruz. Bununla beraber hayırseverler yardımları bizatihi kendileri fakir ailelere versinler diye beraber de yardımları dağıtıyoruz. Bu dayanışmadan hayırseverler de memnun kalıyor.

Trabzon Bayburtlular Derneği olarak korona virüs hastalığının ülkemizde salgın olması ve mübarek ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda malzemelerinden oluşan 50 adet kolimizi ve Almanya Stuttgart Bayburtlular Derneğinin organize ettiği “Gurbetten Sılaya Cansuyu” adı altında yardım kampanyasından derneğimize ulaşan 30 adet nakti yardımı Yönetim olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Sebep olan yurt dışı ve yurt içindeki tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.