 ﻿
AK Parti Bayburt Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek
Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Bayburt’ta Erik ağaçları çiçek açtı.
Toplum Sağlığı İçin Kullanılmış Maske ve Eldivenleri Gelişigüzel Atmayalım
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni nesil koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede işi sıkı tutan Bayburt Belediyesi

Trabzon Bayburtlular Derneği Yardımlara devam etti.

Trabzon Bayburtlular Derneği, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı gıda kolisi ve nakit para yardımını sürdürüyor.

Trabzon Bayburtlular Derneği Yardımlara devam etti.
20 Mayıs 2020 Çarşamba 00:32

Trabzon Bayburtlular Derneği Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada “İhtiyacı olan birçok aileye bizatihi kendimiz yardımları evlerine götürüyoruz. Bu zor günlerde hayırseverlerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Gereken yardım ve hayırlarını bizim aracılığımızla fakir ve muhtaç ailelere ulaştırma noktasında bizi tercih ediyorlar. Biz de bu görevi layıkıyla yapabilmek için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Muhtaç ve fakir aileleri yerinde tespit ediyoruz. Bizatihi kendimiz bu ailelere yardımları götürüyoruz. Bununla beraber hayırseverler yardımları bizatihi kendileri fakir ailelere versinler diye beraber de yardımları dağıtıyoruz. Bu dayanışmadan hayırseverler de memnun kalıyor.

Trabzon Bayburtlular Derneği olarak korona virüs hastalığının ülkemizde salgın olması ve mübarek ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda malzemelerinden oluşan 50 adet kolimizi ve Almanya Stuttgart Bayburtlular Derneğinin organize ettiği “Gurbetten Sılaya Cansuyu” adı altında yardım kampanyasından derneğimize ulaşan 30 adet nakti yardımı Yönetim olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Sebep olan yurt dışı ve yurt içindeki tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

İlgili Galeriler
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.