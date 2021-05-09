Trabzon Bayburtlular Derneği, Ramazan ayıında yardımlarını sürdürdü.

Trabzon Bayburtlular Derneği, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı gıda kolisi ve nakit para yardımını sürdürüyor.

Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Saadettin OKAY yaptığı açıklamada “İhtiyacı olan birçok aileye bizatihi kendimiz yardımları evlerine götürüyoruz. Bu zor günlerde hayırseverlerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Gereken yardım ve hayırlarını bizim aracılığımızla fakir ve muhtaç ailelere ulaştırma noktasında bizi tercih ediyorlar. Biz de bu görevi layıkıyla yapabilmek için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Muhtaç ve fakir aileleri yerinde tespit ediyoruz. Bizatihi kendimiz bu ailelere yardımları götürüyoruz. Bununla beraber hayırseverler yardımları bizatihi kendileri fakir ailelere versinler diye beraber de yardımları dağıtıyoruz. Bu dayanışmadan hayırseverler de memnun kalıyor.

Trabzon Bayburtlular Derneği olarak korona virüs hastalığının ülkemizde salgın olması ve mübarek ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda malzemelerinden oluşan yüzlerce adet kolimizi ve Almanya Stuttgart Bayburtlular Derneğinin organize ettiği “Gurbetten Sılaya Can suyu” adı altında yardım kampanyasından derneğimize ulaşan 69 adet nakti yardımı Yönetim olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu organizasyona öncülük yapan Almanya Stuttgart Bayburtlular Derneği Başkanı Sayın Yasin Ayışık beye ve Yönetim Kuruluna, yurt dışı ve yurt içindeki tüm İş İnsanlarına, yardımseverlere bu zor günlerde ihtiyaç sahiplerine destek oldukları için teşekkürlerimizi sunarız.

Her yıl geleneksel hale getirip Trabzon Bayburtlular Derneği olarak düzenlediğimiz Ramazan iftar yemeğimizi bu yıl Pandemi ile üstün uğraş veren bu uğurda bizler için canlarını hiçe sayarak hizmet eden Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Acil Servisi çalışanları ile Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirdik” dedi.