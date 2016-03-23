Trabzon Bayburtlular Derneği Bayburtlu İşadamı ve Bürokratları buluşturdu

Trabzon’da uzun yıllardır aktif olarak sosyal etkinlik faaliyetlerini sürdüren Bayburtlular Derneği, Bölgemizde görevli Bayburtlu İşadamı ve Bürokratları kahvaltıda biraraya getirerek hem tanışma hemde dostluğu eskiye dayananların kaynaşmasını sağladı.



Yöresel yemek çeşitlerininde ikram edildiği organizasyonda konuşan













Haber: Arif AZAK Trabzon Dernekpazarı Kaymakamı Selim Yelkovan ve Enka Holding Eski Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Oğul’un da hazır bulunduğu buluşmada KTÜ’den Öğretim Üyeleri, Banka Müdürleri, Doktorlar, Spor , Siyaset, İş Dünyası ve Trabzon Bürokrasisinde görevli çok sayıda Bayburtlu tanınmış simada hazır bulundu.Yöresel yemek çeşitlerininde ikram edildiği organizasyonda konuşan Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Yaşar ERDOĞAN davete katılanlara teşekkür ederek bu tür etkinliklerin önümüzdeki günlerdede devam edeceğini belirtti. Bayburtlu İşadamı ve Bürokratlar, kahvaltının ardından bağlama eşliğinde gönüllerince eğlendiler.Haber: Arif AZAK