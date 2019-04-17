Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay, Yönetim Kurulu Üyeleri Şenol Kılıçaslan, Arif AZAK, Orhan Şimşek ve Cüneyt Keskin ile birlikte Bayburt Belediye Başkanı seçilen Hükmü Pekmezci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay, geçmiş dönemlerde Başkanımız ile çok güzel çalışmalar yaptık. Etkinliklerimize katıldınız, destek verdiniz, bizler dernekçilik yapıyoruz adı üstünde dayanışma, yardımlaşma ve kültür derneği tamamen gönüllülük esasına dayalı bir faaliyet dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bu şehir hepimizin şehri, baba ocağı, bugün biz buradayız yarın belki yokuz bizden sonra gelecek olan nesiller görevlerimizi devam ettirecekler. Bu şehirdeki varlığımızı özellikle yakın olan komşu illerle olan koordinasyonda eskiden beri Trabzon Bayburtlular Derneği ile içiçeyiz bu anlamda yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bize düşen her konuda yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz dedi.

Trabzon Bayburtlular Derneği Yöneticileri Bayburt Belediyesinin ardından sırasıyla Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır’ı ziyaret ettiler. Yapılan ziyaretlerde Trabzon Bayburtlular Derneği Başkan Yardımcısı ve Bayburt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şenol Kılıçarslan önümüzdeki aylarda Trabzon’da yapılması planlanan Bayburt’un tanıtım etkinliği hakkında Belediye Başkanları’na bilgi verdi.

Haber-Video: Arif AZAK