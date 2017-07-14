Taşçılar Köyü 12. Geleneksel yaz şenliğini yaptı.

Bayburt Taşçılar (Tahbur)Köyü on ikinci yaz şenliğini köydeki şenlik alanında gerçekleştirdi.

Geleneksel hale gelen Yaz şenliğine Gümüşhane Bayburt eski Milletvekili Fettani Battal,Eski Bayburt Belediye Başkanı Hacı Ali Polat,Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi,Bayburt Mhp İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldırım Koçanoğlu,Müsder Başkanı Adil Kacır,Muhtarlar,Köy Dernek Başkanları ve Taşçılar köylüleri ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Her Yıl Taşçılar Köyü Derneği Başkanı Ali Erkul ve Dernek yönetimi İstanbul ve Bursadan otübüslerle köylülerini bu şenlikler için Bayburt’a taşıyorlar.Başkan Ali Erkul bu geleneksel hale gelmiş olan şenliklerin yapılmaya devam edeceğini belirterek,birlik ve beraberliğin olabilmesi için bu şenlikler her daim olacak dedi.

Sanatçı Devranın sahne aldığı şenlikte çeşitli yöresel oyunlar ve ikramların ardından katılımcılara plaket takdimleri yapıldı.

Şenlikte Eski Belediye Başkanı Hacı Ali Polat,Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi birer selamlama konuşması yaptılar.

Sahne Cirit gösterisi ve Türkülerle coşan hemşerilerimiz halaylarla şenliği sona erdirdiler.