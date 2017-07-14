0
0
0
Göletlere 50 Bin Yavru Balık Bırakıldı
Göletlere 50 Bin Yavru Balık Bırakıldı
0

Taşçılar Köyü 12. Geleneksel yaz şenliğini yaptı.

Bayburt Taşçılar (Tahbur)Köyü on ikinci yaz şenliğini köydeki şenlik alanında gerçekleştirdi.

Taşçılar Köyü 12. Geleneksel yaz şenliğini yaptı.
14 Temmuz 2017 Cuma 16:46

Geleneksel hale gelen Yaz şenliğine Gümüşhane Bayburt eski Milletvekili  Fettani Battal,Eski Bayburt Belediye Başkanı Hacı Ali Polat,Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi,Bayburt Mhp İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldırım Koçanoğlu,Müsder Başkanı Adil Kacır,Muhtarlar,Köy Dernek Başkanları ve Taşçılar köylüleri ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Her Yıl Taşçılar Köyü Derneği Başkanı Ali Erkul ve Dernek yönetimi İstanbul ve Bursadan otübüslerle köylülerini bu şenlikler için Bayburt’a taşıyorlar.Başkan Ali Erkul bu geleneksel hale gelmiş olan şenliklerin yapılmaya devam edeceğini belirterek,birlik ve beraberliğin olabilmesi için bu şenlikler her daim olacak dedi.

Sanatçı Devranın sahne aldığı şenlikte çeşitli yöresel oyunlar ve ikramların ardından katılımcılara plaket takdimleri yapıldı.

Şenlikte Eski Belediye Başkanı Hacı Ali Polat,Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi  birer selamlama konuşması yaptılar.

Sahne Cirit gösterisi ve Türkülerle coşan hemşerilerimiz halaylarla şenliği sona erdirdiler.

İlgili Galeriler
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Derneği iftar
Bayburt Derneği iftar
Eyüpsultan Dernek İftarı
Eyüpsultan Dernek İftarı
Vaıf 2017 iftar
Vaıf 2017 iftar
Önceki Haber
Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Açıldı..
Sonraki Haber
Türkiye odalar ve Borsalar birliğinden eş zamanlı 15 Temmuz bildirisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.