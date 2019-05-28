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Taşçılar Derneği İftarda Köylüleriyle bir araya geldiler.

Bayburt Taşçılar (Tahbur) Köylüleri ,İstanbul Bahçelievler de bulunan Dernek merkezlerinde iftarda buluştular.

Taşçılar Derneği İftarda Köylüleriyle bir araya geldiler.
28 Mayıs 2019 Salı 18:32

Bayburt Taşçılar Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Erkul ve Yönetimi her Ramazan ayında birkaç defa iftar programında üyelerini bir araya getirip iftar ettiklerini belirtti.

Başkan Ali Erkul ayrıca iki yıldır Derneklerinde Ramazan boyunca Teravih Namazı kıldıklarını ve  mukabele okuduklarını belirtti.

İftar programına Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ,Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kefeli ve stk temsilcileri ,üyeler katıldı.

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