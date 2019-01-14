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Sultanbeyli Derneği Kongresini yaptı.

Sultanbeyli Bayburt  Derneği olağan genel kurulunu yaptı .

Sultanbeyli Derneği Kongresini yaptı.
14 Ocak 2019 Pazartesi 14:32

Sultanbeyli Bayburt  Derneği olağan genel kurulunu yaptı .Genel Kurul İstiklal marşının okunması ve  saygı duruşunun ardından seçimlere geçildi.

Divan Başkanlığını Marmara Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Divan üyeliklerini Av.Muhammet Türk,Abdullah Kılıçoğlu yaptı.

İki adayla gidilen kongrede ,Sultanbeyli Dernek Başkanı Yüzel Öz’ün aday olmadığı seçimi Adem Yakut kazandı.

Yeni Yönetim şu kişilerden oluştu.

 Başkan :Adem Yakut

Şaban Yaşaroğlu

Mustafa Ulusoy

Alaattin Acar

Muammer inci

Zeki Demir

Salih Çetin

Nihat Camadan

Cumali Kaygusuz

İbrahim Şentürk

Yaşar Danayiyen

Halil Demir

Necip Karakaşoğlu

Denetleme

Erdoğan Akyıldız

Hikmet Duymuş

İhsan Odabaşı

Mustafa Türk

Erdoğan Bayram

Eyüp Akbaş

Başkan Adem Yakut

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