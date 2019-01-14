Sultanbeyli Bayburt Derneği olağan genel kurulunu yaptı .
Sultanbeyli Bayburt Derneği olağan genel kurulunu yaptı .Genel Kurul İstiklal marşının okunması ve saygı duruşunun ardından seçimlere geçildi.
Divan Başkanlığını Marmara Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Divan üyeliklerini Av.Muhammet Türk,Abdullah Kılıçoğlu yaptı.
İki adayla gidilen kongrede ,Sultanbeyli Dernek Başkanı Yüzel Öz’ün aday olmadığı seçimi Adem Yakut kazandı.
Yeni Yönetim şu kişilerden oluştu.
Başkan :Adem Yakut
Şaban Yaşaroğlu
Mustafa Ulusoy
Alaattin Acar
Muammer inci
Zeki Demir
Salih Çetin
Nihat Camadan
Cumali Kaygusuz
İbrahim Şentürk
Yaşar Danayiyen
Halil Demir
Necip Karakaşoğlu
Denetleme
Erdoğan Akyıldız
Hikmet Duymuş
İhsan Odabaşı
Mustafa Türk
Erdoğan Bayram
Eyüp Akbaş
Başkan Adem Yakut