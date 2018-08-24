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STUTTGART BAYBURT KÜLTÜR DERNEĞİ HEYETİ VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ

Almanya Stuttgart Bayburt Kültür, Spor ve Dayanışma Derneği heyeti Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

STUTTGART BAYBURT KÜLTÜR DERNEĞİ HEYETİ VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
24 Ağustos 2018 Cuma 12:11

Vali Pehlivan makamında görüştüğü Dernek Başkanı Yaşar Ayışık ile yönetim kurulu üyelerinden çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Hemşeri derneklerinin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bir araya getirmelerinin yanı sıra sahip olduğumuz kültürel değerlerin yaşatılmasına da önemli katkılar sunduğunu ifade eden Vali Pehlivan, heyet üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Vali Pehlivan ziyaret dolayısıyla memnuniyet duyduğunu ifade ederek heyete çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi, gurbetteki Bayburtlu hemşerilerimize selamlarını iletmelerini istedi.

Ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Sultan Demirhan ile Taner Bayram da yer aldı.

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