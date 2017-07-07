STK Temsilcilerimizden Pankart Tepkisi

Türkiye’nin İlk Hemşeri Derneği Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanından sözde ”Adalet yürüyüşü” n de açılan Pankart’a tepkiler sürüyor.

Son günlerde ülkemizde sahnelenmek istenen yeni bir gezi kalkışmasının alt yapısını oluşturan sözde "adalet yürüyüşü" ile ülkemiz bazı kişilerin özlemini duyduğu edilgen, öz benliğini yitirmiş, kendi kültüründen yüksünen, azınlığın çoğunluğa tahakkümü özlemi, müstemleke devlet konumuna döndürülmesi amacıyla birilerinin değirmenine bilinçli veya bilinçsiz su taşımaktadır. Bu eylemde başta FETÖ tezgahıyla genel başkan olmuş ve hala diyet ödemeye devam eden meclisteki ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, PKK, FETÖ, DHKP-C ve bilimum millet ve devlet düşmanı ne kadar güruh varsa saf tutmuş durumdalar. Zaman zaman verilmek istenen mesajlar doğrultusunda bir takım figüranlar ve konu mankenleri sözde "adalet yürüyüşü" nde boy göstererek kitleleri harekete geçirmek ve yandaş medya eliyle provokatif haberlerle de ülkeyi bir kaos ortamının içine sürüklemek için canhıraş çaba sarf etmektedirler.

Bir avuç kendini bilmez, tabansız ve jakobenin açtığı pankartla GÖL-GE-LE-NE-MEZ.

Dün bu çabalara bir yenisi daha eklendi. Son yıllarda sağ duyusuyla, milli ve manevi değerlere olan bağlılığıyla ve tüm seçim ve referandumlarda devletinin ve milletinin yanında olmuş, teröre ve destekçilerine geçit vermemiş, bu milletin kana ihtiyacı olduğunda kan, cana ihtiyacı olduğunda can vermiş ve bunu Şanlı Kop savunmasında, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de ve tüm cephelerde gencecik evlatlarını bu vatan toprağına hediye ederek göstermiş, gezi olaylarında kalkışma olmayan tek il olmuş, 15 Temmuz kalkışmasında Bayburt'ta ve ülke genelinde yaşadıkları bölgelerde ilk tepkiyi vererek sokaklara dökülmüş Şehit Osman'ın, Yüzbaşı Agâh bey'in, Abdulvahap Gazı Hz.'nin torunlarının vatan ve millet sevgisi bir avuç kendini bilmez, tabansız ve jakobenin açtığı pankartla GÖL-GE-LE-NE-MEZ.

Kendilerini Bayburt'taki %18 in temsilcileri olarak tanımlayan bu zavallı, kendi toplumunda bir karşılığı ve kabulü olmayan zevat, malesef öz benlikleri ve inanç değerlerine yabancılaşmış, çağdaş ve aydın olma arzusuyla vatan haini olma çizgisine gelmiş bu zevatın Bayburt'la olan bağları sadece kimliklerinde yazılı olan Memleketi sütunundaki Bayburt yazısından ibarettir.

Bayburt'lu asla;

Teröristlerle,

Vatan hainleriyle,

Türkiye düşmanları ve işbirlikçileriyle,

Dinsiz- İmansızlarla,

aynı safta olmayacağı gibi olanıda sevmez..

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı

Yönetim Kurulu adına

Genel Başkan

Faruk KILIÇASLAN