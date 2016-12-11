SOHBET AKŞAMLARI BAĞCILARDAYDI

“Mikrofonu alan türkü söyledi.” Bayburt Kültür ve Yardım Derneği sohbet akşamları çerçevesinde bu Hafta Bağcılar şubesinde hemşerilerimizi bir araya getirdi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şubesinde bu cumartesi akşamları gerçekleşen sohbet programında Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Hicabi Duemuş, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şube Başkanı Remzi Dursunkaya,Köy Dernek Başkanları ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Dernek Şubesinde verilen ikramın ardından Sanatçı Devran,Cengiz Aydın ve Hemşerilerimizden bir kaçı Mikronu aldı ve Bayburt türküleriyle güzel bir akşam yaşattılar.

Sohbet akşamları kış günlerinde her Cumartesi hemşerilerimizi bir araya getirerek Bayburt Kültürü yaşatılmaya çalışılıyor.Bir hafta Bayburtlu Değerlerimiz tanıtılırken bir diğer hafta eğlence ve sohbet yapılıyor.



