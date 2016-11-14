Siyasilerimiz İstanbul’da Hemşerilerimizle bir araya geldi

Marmara bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Bayburtlu Siyasetçilerimizle Hemşerilerimizi bir araya getirdi. Pazar sabahı İlk önce Yazdurdu köyünü ziyret eden Siyasilerimiz Akşam saat 19’da Marmara Bölgesi Bayburt Derneğinin düzenlemiş olduğu toplantıda Hemşerilerimizle bir araya geldi.

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İstanbul Pendik Kaynarca İlçesinde Bayburt Valisi İsmail Usataoğlu,Bayburt Ak Parti Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’le Bayburt Hemşerilerimiz Konferans salonundaki toplantıda bir araya geldi.Marmara bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül Açılış konuşmasında bu gün burada toplanmamızın sebebi 2014’te yaptığımız çalışmanın tekrarını yapmaktır. Bayburt’un Nüfusunu artırmak için yapılacak İkametgahlarımızın İlimize taşınması çalışmasının nedeni İller Bankasından Bayburt’un daha fazla pay almasını sağlamak,Bayburt’ta yaşayan hemşerilerimizin daha iyi hizmet almasını sağlamak içindir.Bu Vesileylede Bayburt’un Nüfusunun artması ve Muşun Nüfusunun düşmesiyle iki Milletvekili çıkartmış olduk.Bunu daha önce Başardığımız gibi yine tekrar edebiliriz.Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş:Bayburt Tarihinin hiçbir döneminde Din ve Vatan düşmanı çıkartmamıştır. Teröristlere destek vermemiş ve Şehrimizde barındırmamıştır.Şerden güç devşirenlere karşı mücadelesine ’de değinen Başkan Memiş, Bayburt’ta yapılan çalışmaları anlattı. Cumhurbaşkanımızın Bayburt’a teveccühlerini ve Bayburt Milletvekili ve Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın Destekleri sayesinde Bayburt’ta altyapının bitirildiği ve Üst yapı hizmetlerinin de en geç 20a7 sonu itibariyle bitirileceğini kaydetti.Eski Sanayi Bölgesini kaldıracağız .Eski sanayi konusunda açıklama yapan Başkan, Eski sanayi bölgesini kaldıracaklarını belirtti.Bu hafta bu işinde halledileceğini buradan belirtiyorum dedi. Orası Bayburt’un olmasa olmazıdır. Bu alana çok Prestijli proje yapacağız dedi.Eski Sanayiyi bölgesi Prestijli, Vizyonu olan bir proje olacak ve Bayburt’un hizmetine sunulacak.Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu Konuşmasında:Bayburt her zaman Milli duruşunu manevi duruşunu Devletinin yanında oluşunu hep göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın hem Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra hem 1 Kasım seçimlerinden sonra ilk ziyaretini Bayburt’ta yapması tesadüf değildir dedi.Sayın Valimizin atanması bizim için büyük bir şanstır. Bizimle beraber bu çalışmalara destek vererek duyarlılığını göstermiştir. Havaalanı ve Hızlı trenle alakalıda bilgi veren Kavcıoğlu yapılan yatırımlara Değinerek Bayburt’un çehresi hızla değişecek dedi.Bayburt’un Nüfusunu en az 30 bin kişi ilave edebileceğimize inanarak bu çalışmaları başlattık.31.12 tarihi itibariyle Emekli ve Üniversite Öğrencilerimizin ikametgahlarını Bayburt’a almaları gerektiğini ifade etti.Bunu daha önce başardık yine başarırız dedi. Bayburt’un Nüfusunun yaz aylarında 200 000’e yaklaştığını belirten Kavcıoğlu daha iyi hizmet alabilmenin yolu Emekli ve Öğrencilerin Bayburt’a ikametlerini taşıması olacaktır dedi.Bayburt Valisi Ustaoğlu konuşmasında :Tarihi geçmişi 3.000 yıllara dayanan Emniyet ve Huzurun şehri Bayburt’ta görev yapmak benim için ayrı bir anlam ifade ediyor dedi. Bayburt hangi suç kategorisine bakarsanız bakın en az suçun işlendiği şehirlerin başında gelir, buda bizim için çok önemli. Hain kalkışmanın yaşandığı o gece ilk dakikadan itibaren Bayburt yaşlısıyla genciyle Demokrasisine geleceğine sahip çıkmıştır.Bayburt2un hizmetin en güzeline layık olduğunu o gün daha iyi anladık ve bizlerde bunun şuuruyla çalışıyoruz dedi.