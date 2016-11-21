Sırakayalar Köyü Dernek Kongresini yaptı

Divan Başkanlığını Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Alaatin Altuntaşın yaptığı Bayburt Sırakayalar Köyü Derneği İstanbul Bahçelievlerdeki Dernek Mekanında 9.Olağan Genel kurulunu yaptı
Dernek Başkanı Naci Türk bu seçimde aday olmadı.Tek adayla kongreye giden Sırakayalar Derneği yeni yönetimini belirledi.
Başkanlığa Erdoğan Türk seçildi.Yeni yönetimini belirleyen Dernek üyeleri yapılan ikramın ardından dağıldı.
Yeni Yönetim:
Başkan
Erdoğan Türk
Kenan Polat
Oktay Türk Tüncay Türk
Muhsin Kaygusuz
Arif Türk
Orhan Bayram
Cevat Türk
İsmail Polat
Ersin Türk
Ercan Türk
Alaatin Türk
Sinan Türk
Taner Türk
Bayburt Sırakayalar Köyü 9. Olağan Kongresini gerçekleştirdi.
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