Sırakayalar Köyü Dernek Kongresini yaptı

Bayburt Sırakayalar Köyü 9. Olağan Kongresini gerçekleştirdi.

Divan Başkanlığını Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Alaatin Altuntaşın yaptığı Bayburt Sırakayalar Köyü Derneği İstanbul Bahçelievlerdeki Dernek Mekanında 9.Olağan Genel kurulunu yaptıDernek Başkanı Naci Türk bu seçimde aday olmadı.Tek adayla kongreye giden Sırakayalar Derneği yeni yönetimini belirledi.Başkanlığa Erdoğan Türk seçildi.Yeni yönetimini belirleyen Dernek üyeleri yapılan ikramın ardından dağıldı.Yeni Yönetim:BaşkanErdoğan TürkKenan PolatOktay Türk Tüncay TürkMuhsin KaygusuzArif TürkOrhan BayramCevat Türkİsmail PolatErsin TürkErcan TürkAlaatin TürkSinan TürkTaner Türk