ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLÜT PROGRAMI DÜZENLENECEK

Bayburt Kültür Yardım Derneği, Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 98. yıldönümü dolayısıyla şehitler için Esenler Merkez Camiinde mevlit okutacak.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLÜT PROGRAMI DÜZENLENECEK
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Her Yıl 21 Şubat Bayburt’un Düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde İstanbul’da Bayburt Kültür ve yardım Derneği tarafından düzenlenen Mevlit Programı  bu yıl Esenler Merkez Camiinde okutulacak.
İlk Program İstanbul Sultanahmet Camiinde, Şirinevler Ulu Camiinde ve Bağcılar Merkez Camiinde düzenlenen program bu yıl  Esenlerde olacak.
Mevlit' programı 21 Şubat 2016 Pazar günü saat 12.30'da Esenler Merkez Cami'de gerçekleşecek.

Etiketler; #Bayburt Derneği
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