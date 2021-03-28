SARIHAN KÖYÜ DERNEĞİ OLAĞAN KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bayburt Sarıhan (Haho) Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan 17.olağan kongresini gerçekleştirdi.
Hali hazırda Başkan olan Sebahattin Solgun Sarıhan köylülerinden güven oyu alarak göreve yeniden seçildi.
Bayburt Sarıhan (Haho) Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği Tek adaylı kongrede Sebahattin Solgun yönetimiyle devam dedi.
3.dönem yeniden Başkanlığa seçilen Sebahattin Solgun ve yönetimi Sarıhan Köy Dernek üyelerine teşekkürlerini belirttiler.
Kongrede Divan Başkanlığını Ali Uğurlu yaptı.
Başkan Sebahattin Solgun:
Değerli köylülerime ,üyelerime Kongremize katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.Bu göreve bizleri tekrardan layık gördükleri için teşekkürlerimi sunuyorum dedi.