Sancakbayder Derneği olağan kongresi Dernek mekanında gerçekleşti.

Sancaktepe Bayburtlular Derneği Olağan Yönetim Kurulu Seçimi toplantısına, Bayburt Milletvekili Fettani Battal, AK Parti Bayburt İl Başkanı H. Ali Polat ,Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, ve Sancaktepe'de İkamet Eden Hemşehrilerimizin katılımı İle gerçekleşti.

Kongre neticesinde Dernek Başkanlığına Bayram Aygün seçilerek görevi bir önceki başkan Cihat Can dan teslim aldı.

Dernek Yönetim Kurulu tarafından eski başkan Cihat Can’a Bayburt camiasına yapmış olduğu katkı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Dernek Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Bayram Aygün

Yakup Akbaş

Ebubekir Battal

Ayhan Tekkan

Muhittin Kaygusuz

Murat Eşref Pala

Adem Kaygısız

Denetleme kurulu

Abdulhamit Kaygısız

Aslan Pala

Cihat Can