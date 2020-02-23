SANATÇILARIMIZDAN YÜKSEK PERFORMANS

Sanatçılarımız Muhsin Bayburtlu ve Sehlan Burak birlikte salonu ayağa kaldırdılar.

Bayburtlu Sanatçılarımız Muhsin Bayburt’lu ve Sehlan Burak gecenin uzamasından dolayı birlikte sahne alarak sürpriz yaptılar.Sehlan Burak Yüksek Performansıyla salonun her köşesine ulaştı ve Salonu deyim yerindeyse ayağa kaldırdı.

Sehlan veMuhsin Türkülerinden sonra Salonu halaya kaldırarak hemşerilerimize güzel bir kutlama gecesi yaşattılar.

Bayburtlu Sanatçımız Sezai Seçen’de yeni albümünden Türkülerle güzel bir Performans sergiledi.