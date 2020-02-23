 ﻿

SANATÇILARIMIZDAN YÜKSEK PERFORMANS

Sanatçılarımız Muhsin Bayburtlu ve Sehlan Burak birlikte salonu ayağa kaldırdılar.

23 Şubat 2020 Pazar 17:22

Bayburtlu Sanatçılarımız Muhsin Bayburt’lu  ve Sehlan Burak gecenin uzamasından dolayı birlikte sahne alarak sürpriz yaptılar.Sehlan Burak Yüksek Performansıyla salonun her köşesine ulaştı ve Salonu deyim yerindeyse ayağa kaldırdı.

Sehlan veMuhsin Türkülerinden sonra Salonu halaya kaldırarak  hemşerilerimize güzel bir kutlama gecesi yaşattılar.

Bayburtlu Sanatçımız Sezai Seçen’de yeni albümünden Türkülerle güzel bir Performans sergiledi.

İlgili Galeriler
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Önceki Haber
BAYBURT GECESİNDE MÜTHİŞ ANADOLU RAK
Sonraki Haber
21 ŞUBAT KOROSUNDAN,BAYBURT TÜRKÜLERİ..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.