SAMSUN O BAYBURTLUYU KONUŞUYOR

Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kara çarşaf giyerek gelen Ö.K.’yi canlı bomba şüphesiyle yakalayan Tuna Yıldız, “Erkek olduğunu anlayınca canlı bomba sandım. ‘15 Temmuz’da nasip olmayan şehitlik şimdi olacak’ diye düşünerek üzerine atladım” dedi

Samsun’da evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen ve hastalanarak Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan ikiz kız bebeklerini gizlice görmek için, kara çarşaf giyip içeriye girmeye çalıştığı iddia edilen baba 35 yaşındaki Ö.K. vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti. Ö.K.’nin erkek olduğunu anlayıp canlı bomba zanneden ve şüpheliye ilk müdahaleyi yapan Tuna Yıldız, Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret ederek hemşerileriyle sohbet etti.‘BELKİ ŞİMDİ ŞEHİT OLURUM’Olay anını anlatan Yıldız, “Çocuğumu hastaneye götürmüştüm ve sıra bekliyorduk. O sırada kara çarşaflı birinin tuhaf hareketlerde bulunduğunu fark ettim. Elinde telefon vardı ve çarşafın altından birşeyler yapmaya çalışıyordu. Sonra ayağında erkek ayakkabısı olduğunu fark ettim. Güvenliği uyardım fakat güvenlik bana ‘Suriyelidir’ dedi. Fakat ben tatmin olmamıştım ve çarşaflı kişiyi takip etmeye devam ettim. Beni fark edince panik yaptı. Bende canlı bomba olabileceğini düşünüp üzerine atladım. O an ’15 Temmuz darbe girişiminde şehit olmak bana nasip olmadı. Canlı bombaysa şimdi şehit olurum’ diye düşündüm ve şahsın üzerine atladım” dedi.‘ÜÇÜNCÜ KATTAN ATLAYACAKTIM’'Aklımdan şüpheliyle beraber 3. katın camından atlamak geçti' diyen Yıldız, “Eğer canlı bombaysa kimsenin zarar görmesini istemedim. Çünkü o katta çok çocuk vardı. Fakat zanlı camın kenarından kaçıp dışarı doğru koşmaya başladı. Bende peşinden koştum ve yine yakaladım. Sonra çevredekilerde yardım etti ve zanlıyı etkisiz hale getirdik. Üzerinde bomba olmadığın görünce polisi çağırdık ve kendisini güvenlik güçlerine teslim ettik” diye konuştu. Yıldız’ı cesaretinden dolayı tebrik eden Başkan Hakan Tali ise, “Her Bayburtlu vatanı için gözünü dahi kırpmadan canını seve seve feda etmeye hazırdır” dedi.