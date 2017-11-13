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Samsun Bayburt Derneğinde Şehitlerimiz için mevlit okutuldu

Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde Samsun Valisi Osman Kaymak’ında katılımıyla şehitlerimiz için mevlit okutuldu

Samsun Bayburt Derneğinde Şehitlerimiz için mevlit okutuldu
13 Kasım 2017 Pazartesi 11:40

VALİ KAYMAK’TA KATILDI

Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği, yaptığı organizasyonlar ile örnek oluyor. Dernekte şehitlerimiz Uzmaner Gökhan Bayram, Binbaşı Ümit Çelik, Uzmaner Nejat Yaman, eski Dernek Başkanı Adnan Güler ve yakın zamanda ebediyete intikal eden şehitlerimiz ile Bayburtlu hemşeriler için Samsun Valisi Osman Kaymak’ın da katılımıyla mevlit programı tertip edildi.

‘ÜLKEMİZİ KİMSE BÖLEMEZ’

Ülkemizi böyleme kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Dernek Başkanı Hakan Tali, “Bu geceye iştirak eden Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, Samsun Faal Futbol Hakemler Derneği Başkanı Samet Çiçek, Yabancılar Pazarı Spor Kulübü Başkanı Ali Akyüz ve bu gecede bizleri yalnız bırakmayan Bayburt sevdalısı tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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